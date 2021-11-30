المالكي والنجيفي يناقشان تداعيات ازمة نتائج الانتخابات البرلمانية

وقال المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في البلاد ، كما تم مناقشة تداعيات ازمة نتائج الانتخابات البرلمانية ".واضاف ان "المالكي اكد على ضرورة معالجة تداعيات ازمة نتائج الانتخابات وفق الاطر القانونية وانصاف المعترضين لكي يتم الانتقال الى المرحلة الثانية نحو تشكيل حكومة قوية قادرة على تلبية متطلبات الشعب العراقي بالخدمات وفرص العمل".