اهم مخرجات اجتماع الاطار التنسيقي مع الصدر

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "المجتمعين قرروا ان يكون رئيس الوزراء القادم توافقي و الوزراء استحقاق انتخابي".وأضاف، ان "الاجتماع تناول الحديث عن الخروج برؤية موحدة لمعالجة الانسداد السياسي".واشار الى ان "المجتمعين اتفقوا ان لا يكون هذا الاجتماع الاخير بل هو مفتاحاً للقاءات اخرى يتم الاتفاق فيها على النقاط الخلافية بين القوى الشيـعية".وتابع المصدر، "الاجتماع سيمهد لتشكيل لجان تنسيقية تناقش التفاصيل المتعلقة بتشكيل الكتلة الاكبر".ولفت الى ان "المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة لاعداد ورقة موحدة تكون اساس لبرنامج حكومي يتم تقديمها للشركاء السياسيين وتكون ملزمة للحكومة القادمة".