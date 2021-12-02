المالكي يؤكد ضرورة معالجة تداعيات أزمة نتائج الانتخابات

وقال مكتب المالكي في بيان، إن الاخير "ترأس اجتماعا موسعا اليوم لكتلة ائتلاف دولة القانون النيابية وتم خلال اللقاء بحث ومناقشة مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية، فضلا عن تداعيات التشكيك بنتائج الانتخابات".واكد المالكي بحسيب البيان على "اهمية توحيد الجهود والتواصل مع بقية القوى السياسية داخل البرلمان من اجل تجاوز الازمات الراهنة"، مشددا على "ضرورة معالجة تداعيات ازمة نتائج الانتخابات وفق الاطر القانونية وانصاف المعترضين والاسراع في تشكيل حكومة توافقية قادرة على تلبية متطلبات الشعب العراقي بالخدمات وفرص العمل".ودعا رئيس ائتلاف دولة القانون نواب الائتلاف الى "العمل الجاد والتمسك بالثوابت الوطنية والتواصل مع الجماهير وتقديم مقترحات القوانين التي تدعم حاجات العراقيين للخدمات"، مؤكدا أن "العراق وشعبه يستحقان العمل والتضحية من اجل التقدم والازدهار".