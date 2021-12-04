بغداد وواشنطن تبحثان التقدم الحاصل في انهاء الدور القتالي لقوات التحالف

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل سفير الولايات المتحدة الأميركية في العراق ماثيو تولر والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين، والتباحث في آخر ما تشهده المنطقة من تطورات أمنية، والتاكيد على دور العراق المتنامي في تعزيز الأمن والإستقرار الإقليمي".كما بحث اللقاء، وفق البيان، "التقدم الحاصل في انهاء الدور القتالي لقوات التحالف في العراق وفق متبنيات الحوار الاستراتيجي، والانتقال الى دور المشورة والمساعدة والتمكين".