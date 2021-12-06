حمودي: نسعى لايجاد معارضة فاعلة وبرنامج ملزم للحكومة

وقال مكتب حمودي في بيان، إن "رئيس المجلس الاعلى الاسلامي، استقبل اليوم سالم غصاب الزمانان سفير دولة الكويت، وبحثا علاقات البلدين وتطورات الساحة العراقية".وأكد حمودي بحسب البيان "سعي قوى الاطار التنسيقي للتوافق على حكومة إئتلافية، ملزمة ببرنامج حكومي محدد بسياسات واضحة ورصينة ويلبي تطلعات المواطنين، بجانب ايجاد معارضة فاعلة تراقب أدائها، وبرلمان قوي يحاسبها".وشدد على "رفض بقاء أي قوات قتالية أجنبية على الاراضي العراقية"، مشيرا الى أن "العراق محور استقرار المنطقة".