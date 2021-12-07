الصدر وبلاسخارت يؤكدان أهمية المصادقة على نتائج الانتخابات دون تأخير

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، أهمية المصادقة على نتائج الانتخابات دون تأخير من قبل المحكمة الاتحادية.

وقال مكتب الخاص للصدر في ورد للسومرية نيوز، إنه "مقتدى الصدر استقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت اليوم الثلاثاء 7 كانون الأول 2021 في النجف – الحنانة، وجرى خلال اللقاء الحديث عن الوضع السياسي الذي يمرّ به العراق".

وأضاف البيان، "بلاسخارت هنأت الكتلة الصدرية بفوزها في الانتخابات البرلمانية مؤكدة بأن الحملة الانتخابية للصدريين كانت ناجحة وأن الانتخابات الديمقراطية من طبيعتها أن تفرز خاسراً وفائزاً وهذا هو المعنى الحقيقي لها".

وأكدت وفق البيان، أن "المساعدة الفنية التي قدمتها الأمم المتحدة كانت بطلب من المرجعية ومن الصدر والحكومة العراقية وعدة أطراف سياسية أخرى".

وفي السياق ذاته أكّدت المسؤولة الأممية بحسب البيان، أن "إدارة الانتخابات من قبل المفوضية كانت إدارة جيدة وناجحة من الناحية الفنية".

وفي الختام أكد الجانبان على أهمية المصادقة على النتائج دون تأخير - غير مناسب - من قبل المحكمة الإتحادية".