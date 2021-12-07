الكاظمي وبارزاني يؤكدان أهمية التعاون المشترك لدرء خطر الإرهاب - عاجل

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس وزراء العراق مصطفى الكاظمي ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ناقشا في اتصال هاتفي التهديدات الأمنية والاعتداءات الأخيرة لتنظيم داعش الإرهابي، التي طالت مواقع للقوات الأمنية العراقية والمواطنين العراقيين، وأدت إلى استشهاد وجرح عدد من البيشمركة والمدنيين".وأكد الكاظمي بحسب البيان، "الدعم الكامل لجهود البيشمركة في مقارعة الإرهاب، مشدداً على التنسيق الكامل بين القوات المسلحة العراقية من الجيش والبيشمركة والقوى الأمنية الأخرى، ولاسيما في مناطق الفراغ الأمني بين الطرفين".وشدد على "ضرورة المضي في تنشيط عمل اللجان التنسيقية المشتركة بين الجيش العراقي والبيشمركة بهدف ردع ومطاردة فلول الإرهاب والقضاء عليها لما تمثله من خطر على العراق والمنطقة كلها".من جانبه، "شكر رئيس إقليم كوردستان دولة رئيس مجلس وزراء العراق، مبدياً استعداد إقليم كوردستان التام للتعاون والتنسيق مع القوات العراقية لحماية الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العراق بما في ذلك إقليم كوردستان".