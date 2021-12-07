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التقارب السني الكردي وتاثيره على شكل الحكومة المقبلة في ظل التقاطعات داخل البيت الشيعي

سياسة

2021-12-07 | 06:09
التقارب السني الكردي وتاثيره على شكل الحكومة المقبلة في ظل التقاطعات داخل البيت الشيعي
918 مشاهدة

تقرير: السومرية نيوز

في الوقت الذي ما زال فيه الموقف داخل البيت الشيعي ما زال غامضا دون التوصل الى نتائج حقيقية تؤدي الى توحيد المواقف والتحالفات ، نرى تقاربا سنيا وكرديا من خلال اللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات واخرها لقاء زعيم تحالف العزم خميس الخنجر مع رئيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في اربيل، ففي الوقت الذي اكد فيه سياسي كردي ان هنالك العديد من المشتركات تجمع البيتين الكردي والسني أشار اخر الى ان  هنالك العديد من الملفات التي تستوجب مناقشتها بشكل واضح وصريح للوصول الى نتائج حقيقية تخدم العملية السياسية في البلد.

عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، أكد ان القوى السنية والكردية تريد ان تكون مشاركة بشكل حقيقي في صنع القرار وليس شركاء صوريين.
 
وقال باجلان في حديث للسومرية نيوز، إن "زيارة وفد تحالف عزم الى اربيل للقاء رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني هو جزء من الحراك السياسي لتوحيد المواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بغية طرحها في مفاوضات بغداد بشكل يصب بالمصالح العامة للبلد"، مبينا ان "هنالك تأكيد على اهمية انهاء الصراعات داخل البيت الشيعي ليتسنى للمفاوض الكردي والسني في رسم خريطة التحالفات المستقبلية، مع التأكيد على اهمية الحل والابتعاد عن التصعيد والصراعات والابتعاد عن لغة السلاح".
 
وأضاف باجلان، ان "موقف القوى الكردستانية عموما والديمقراطي الكردستاني  بشكل خاص واضح وقد تم الاعلان عنه في مناسبات عديدة من خلال انتظار المصادقة على النتائج النهائية ومن ثم المضي باختيار الطرف او الجانب الشيعي الأقرب للوطنية كنهج والذهاب الى تشكيل الحكومة هنالك العديد من المشتركات"، لافتا الى ان "هناك تفاهمات سنية وكردية وهنالك رؤى مشتركة بين الجانبين في مسالة الذهاب الى بغداد لتشكيل تحالف وحكومة قوية تخدم عموم العملية السياسية".
 
واكد ان "القوى السنية والكردية تريد ان تكون مشاركة بشكل حقيقي في صنع القرار وليس شركاء صوريين وتقوية الموقف على اعتبار ان هنالك شعور بالمشاركة الشكلية في القرارات المصيرية اضافة الى وجود تحديات مصالح مشتركة ومشتركات اكثر دقة من الممكن توحيدها في مشوار التفاوض مع بغداد".  

عضو تحالف عزم محمد نوري العبد ربه، اكد ان هناك تفاهمات ومشتركات بيننا وبين القوى الكردستانية في عدد من الملفات من بينها التأكيد على اهمية الابتعاد عن اسلوب التسقيط وخلق المشاكل داخل او خارج البرلمان.
 
وقال العبد ربه في حديث للسومرية نيوز، إن "هنالك لدينا تفاهمات متقدمة مع القوى الكردية وقد حرصنا على تعزيز تلك التفاهمات من خلال لقاءات مستمرة بغية استيضاح الصورة بشأن المرحلة المقبلة"، مبينا ان "لدينا رؤية استراتيجية للمرحلة المقبلة ونريد مناقشتها مع القوى السياسية الاخرى التي نعتقد انها قريبة من رؤيتنا".
 
وأضاف العبد ربه، ان "لدينا العديد من الملفات المهمة والكبيرة ونريد من يشاطرنا ويساعدنا في استكمالها، ومن بينها ملفات المغيبين والاعمار ومخيمات النازحين والموقف الدولي تجاه العراق اضافة الى ملفات اخرى لا تقل اهمية عن التي سبقتها"، لافتا الى ان "هنالك تفاهمات ومشتركات في اطار تشكيل الحكومة المقبلة وتأكيد على اهمية الابتعاد عن اسلوب التسقيط وخلق المشاكل داخل او خارج البرلمان لضمان حلحلة المشاكل بدل تعقيدها وبما يصب بالمصالح العليا للشعب العراقي".
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