الحلبوسي يبحث في كردستان التفاهمات السياسية والخطوات الضرورية لتشكيل الحكومة

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير يرافقه وفد من التحالف "التقى اليوم، رئيسَ إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيسَ حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني؛ لبحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، ومنها التهديدات الأمنية والاعتداءات الأخيرة لتنظيم داعش الإرهابي التي طالت مناطق متفرقة من العراق، حيث تم التأكيد على أن هزيمة داعش تحتاج إلى تعاون وتنسيق عسكري بين الجيش العراقي والبيشمركة".كما تم بحث، وفق البيان، "التفاهمات السياسية من أجل متطلبات المرحلة المقبلة، وأهمية التعاون والتفاهم المشترك بين القوى السياسية واتخاذ الخطوات الضرورية لتشكيل حكومةٍ تستجيب لتطلعات ومطالب المواطنين بتوفير الخدمات والأمن والاستقرار، إلى جانب حلِّ المشاكل بنحوٍ جذري بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية وفقاً للدستور".