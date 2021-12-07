الديمقراطي الكردستاني يكشف ابرز الملفات التي ناقشها الحلبوسي في كردستان

وقال شنكالي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللقاءات كانت ودية وتضمنت مناقشة العديد من الملفات التي تصب بالمصالح العليا للبلد مع التأكيد على ضرورة تهدئة الامور والابتعاد عن لغة التصعيد"، مبينا ان "هنالك العديد من المشتركات بين المكونين الكردي والسني بالتالي فان توضيح المواقف بشأن تلك الملفات كان المحور الاساس في الحوارات التي جرت اليوم".وأضاف، أن "اللقاءات بحثت التفاهمات السياسية، والعمل بما يسهم في استقرار البلاد من خلال المشاركة الفعَّالة للمكونين السني والكردي والتركيز على اهمية الشراكة الحقيقية في الحكومة وصناعة القرار وليس فقط المشاركة، لضمان تحقيق الاستقرار والنهوض بالوضعين الاقتصادي والأمني وتحسين الظرف المعاشي للمواطن".ولفت إلى أن "اللقاء ناقش ايضاً المشكلات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان والمقترحات الواجب المضي بها بغية حل تلك المشكلات بشكل جذري وفقاً للدستور والقوانين النافذة".وأكدت اللقاءات، وفق شنكالي، على "حرص الطرفين على حل مشكلة تشكيل الكتلة الاكبر والاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة وان يكون البيتين السني والكردي عنصر تهدئة وليس تصعيد في الازمة الحالية"، موضحاً ان "اللقاء ناقش ملفات اخرى متنوعة تخص قضية مخيمات النازحين في الإقليم واعمار المناطق المحررة والتعاون لضمان عدم تكرار الخروقات الأمنية في المناطق الرخوة".