الجبهة الوطنية تحذر من استغلال الجماعات الارهابية غياب الاستقرار السياسي - عاجل

وذكر المكتب الإعلامي للجبهة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "لطالما حذرنا مسبقاً من استغلال الجماعات الارهابية لغياب الاستقرار السياسي لتنفيذ اعمالها الارهابية، واكدنا ضرورة استئصال الارهاب من جذوره بعمليات حقيقية مدروسة وخطط استراتيجية لوضع حدٍ لتلك الخروقات وهو ما نكرره ونؤكد عليه اليوم بتعزيز الجهد الاستخباري وعدم التهاون باتخاذ اجراءات رادعة بحق العصابات الارهابية".وتابعت، "الرحمة والخلود لشهداء العراق من المدنيين ومن المدافعين عن الوطن والعزة والكرامة لأبنائنا الصامدين بصدورهم بوجه الإرهاب والشفاء العاجل لجرحانا الصابرين".