لقاء مفاجئ وزيارة خاطفة لبلاسخارت في الحنانة‎‎.. فيديو

استبقت نوايا الاطار وتوجهت بطائرتها الصغيرة الى التيار، مبعوثة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت تصل مبكرا الى النجف الاشرف حيث التقت زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بالحنانة في زيارة يراها مراقبون اشبه بالوساطة لتقريب وجهات النظر داخل ما يسمى بالبيت الشيعي.زيارة بلاسخارت الى الصدر كان من المفترض ان تتزامن مع زيارة الاطار التنسيقي الذي كان ينوي التوجه ايضاً الى الحنانة للبدء بجولة التفاهمات الثانية لكنه على ما يبدو اجل الزيارة رغم اهميتها في رسم خريطة الحكومة المقبلة ونوعيتها ان كانت حكومة اغلبية ام توافقية.تفاصيل زيارة بلاسخارت الى الحنانة ستتضح اكثر خلال اليومين المقبلين فهي جاءت وبقراءة متابعين قبيل الاحاطة الاممية الثانية لملف الانتخابات العراقية امام مجلس الامن الدولي في جلسته المرتقبة.