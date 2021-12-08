الحلبوسي يبحث مع السفير الأميركي انهاء الدور القتالي للقوات الاجنبية في العراق

بحث رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء،مع السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، انهاء الدور القتالي للقوات الاجنبية في العراق.

وقال المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الاخير استقبل تولر في مكتبه، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مواجهة تحديات الإرهاب، والتقدم الحاصل في ملف إنهاء الدور القتالي والانتقال إلى دور المشورة والتمكين لقوات التحالف في العراق وفق متبنيات الحوار الاستراتيجي".



واضاف ان "اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".