الكشف عن تشكيل تحالف سني جديد

وقال العبد ربه في حديث لـ السومرية نيوز، ان "تحالف عزم اتفق مع عدد من الكتل والشخصيات الاخرى الفائزة في الانتخابات الاخيرة من خارج تحالفي عزم وتقدم لتشكيل تحالف جديد سيتم الاعلان عنه يوم غد الخميس".واضاف العبد ربه، ان "التحالف الجديد سيضم في عضويته عدد من المرشحين الفائزين بالانتخابات الاخيرة والذين يتجاوز عددهم الثلاثين مرشحا فائزا وقد يصل العدد الى اكثر من هذا العدد".