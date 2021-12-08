مكتب الصدر: التيار الصدري لن يكون جزءاً من أي حكومة توافقية

وقال الحسناوي خلال حديثه لبرنامج "علناً" الذي تبثه قناة السومرية، "كل التلكؤ والفشل كان ضمن من انتجه التوافق السياسي والمحاصصة ولابد من كسر هذا الطوق وتشكيل حكومة اغلبية".وأضاف أن "من يعتقد ان المشهد تعقد كثيراً استنتاجهم قائم على تكهنات"، مشيراً الى أن "التيار لن يكون جزءاً من أي حكومة توافقية".وأكد الحسناوي أن "المهيمن على المشهد السياسي هو خطاب الاحزاب وليس خطاب الدولة العراقية"، معتبراً أن "التيار الصدري بامكانه الحصول على النصاب القانوني بالائتلاف مع الكتل التي توافقه بالرؤى".وبشأن زيارة مبعوثة الامم المتحدة جينين بلاسخارت الى الصدر أمس الثلاثاء، قال الحسناوي، "لم تطلب من السيد الصدر ان يدعم حكومة توافقية لان عملها استشاري لا اكثر ولا اقل"، مشدداً بالقول "نحن في العراق نريد ان يكون القرار هو عراقي وتتشكل الحكومة بارادة عراقية".