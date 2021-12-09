الحكيم: مكافحة الفساد لابد أن تكون على رأس الأولويات للحكومة القادمة

دعا رئيس تحالف القوى الوطنية عمار الحكيم، اليوم الخميس، الحكومة ومؤسساتها إلى العمل على ملاحقة الفاسدين واستعادة الأموال المسروقة في داخل العراق وخارجه.

وقال الحكيم في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد ورد للسومرية نيوز، إن "الفساد آفة تهدد مجتماعتنا ولا تقل خطورة عن الإرهاب، وهي سبب للعديد من الآفات والأزمات، وفي اليوم العالمي لمكافحة الفساد نجدد موقفنا الداعي إلى معالجة هذه الآفة وفق إستراتيجية واضحة مبنية على أساس إجراءات تنفيذية وتشريعية وثقافية وإجتماعية".

واضاف، "ندعو الحكومة ومؤسساتها إلى العمل على ملاحقة الفاسدين واستعادة الأموال المسروقة في داخل العراق وخارجه، كما أن مكافحة الفساد لابد أن تكون على رأس الأولويات للحكومة القادمة".

وتابع، ونحث الفاعليات الإجتماعية والثقافية والفنية إلى تبني برامج تحض على النزاهة وتبيان مخاطر الفساد عبر البرامج والأعمال الفنية".