رسميا.. تشكيل تحالف سني جديد - عاجل

وقال المتحدث باسم التحالف سالم العيساوي خلال مؤتمر عقد في العاصمة بغداد وحضره مراسل السومرية، "سيكون لرئيس تحالف عزم خميس الخنجر القرار الاول والاخير بالتفاوضات السياسية".من جانبه قال الخنجر، "سنمضي بهذا المشروع السياسي للمضي بالعملية السياسية وعقد اولى جلسات البرلمان".الى ذلك، قال رئيس حزب الجماهير المنضوي في تحالف عزم أحمد عبدالله الجبوري (أبو مازن)، "اهلنا يحتاجون الكثير ويجب تشكيل الحكومة بشكل سريع".بدوره، قال محافظ كركوك راكان الجبوري، "نحتاج لمساندة التحالف بقضية كركوك".