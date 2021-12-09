الكاظمي: الديمقراطية الناشئة في العراق واجهت تحدي الإرهاب

وقال الكاظمي خلال كلمته في افتتاح قمة القادة من أجل الديمقراطية التي أقيمت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، أن "الديمقراطية الناشئة في العراق واجهت تحدي الإرهاب الوحشي الذي حاول فرض إرادته، لكن الشعب العراقي هزم إرهاب داعش وغيرها عسكرياً وأخلاقياً، دون أن يفرط بفكرة الديمقراطية".ووجه رئيس الوزراء دعوة الى "زعماء القمة إلى تطوير منظور أوسع للديمقراطية يقرن بالعمل الدولي المشترك، ويشتمل على دعم التنمية المستدامة في البلدان النامية على وجه الخصوص".وكانت القمة قد افتتحت أعمالها اليوم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، استضافها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمشاركة زعماء وممثلي أكثر من مئة دولة.