فلسطين تهنئ في مئوية الدولة العراقية: نتمنى لكم الاستقرار

وقال محمود في برقيته، "يسرنا والعراق الشقيق يحتفل بالذكرى المئوية الأولى لتأسيسه وإعلان استقلاله المجيد، أن نشارككم وشعبنا الفلسطيني الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، وأن نهنئكم بأسمى عبارات التهاني الأخوية؛ داعين الله تعالى تحقيق ما تصبون والشعب العراقي العزيز إليه من أهداف وتطلعات".وأضاف، "واثقين بحكمتكم وشجاعتكم في تجاوز التحديات الراهنة، وبإستعادة العراق العظيم مكانته الحضارية والتاريخية الرائدة في الساحة الإقليمية".