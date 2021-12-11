ناقش عدة ملفات.. تفاصيل لقاء الحلبوسي والخنجر

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير التقى الخنجر "لبحث آخر المستجدات السياسية في البلاد".وأكد اللقاء، وفق البيان، "أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية، والعمل على بناء دولة قوية تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين وتلبي تطلعاتهم، وضرورة معالجة قضايا المناطق المحررة، وتوحيد الصفوف لتحقيق الأولويات الاستراتيجية فيها".وشدَّد اللقاء، على "أهمية حلحلة ملفات المغيبين وإعادة النازحين وإعمار المدن المحررة".