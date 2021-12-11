الكاظمي: العراق بدأ يستعيد عافيته الكاملة.. قواتنا قادرة على صون الأمن

وقال الكاظمي في كلمته بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة، إن "الأرض التي تقف أقدام العراقيين عليها بثبات كانت أول دولة عرفتها البشرية"، مضيفاً "هنا العراق هنا الدولة"، مشدداً على أنه "آن الأوان أن ننظر إلى دولتنا بموضوعية".وفيما أشار إلى أنه "بعد أيام سنشهد انسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي كافة من العراق، أكد أن القوات العراقية قادرة على حفظ أمن البلاد".وتابع الكاظمي، "لن نسمح بمس أمن العراق واستقراره"، مشدداً "العبث بمستقبل العراق خط أحمر".