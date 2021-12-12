لهذا السبب.. الكاظمي يتلقى اتصالاً هاتفياً من محمد بن سلمان

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاحد، العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز".

وأضاف البيان، أن "ولي العهد السعودي قدم التهنئة لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية".

وأشار إلى أن "الجانبين استعرضا خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك وسبل دعمه وتطويره، وبما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين".