تقدم وقوى الدولة: الأزمة الحالية قابلة للحل بشرط

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير يرافقه وفد من التحالف التقى الحكيم "لبحث تطورات المشهد السياسي، وسبل الخروج من الأزمة السياسية الحالية، وما يترتب على القوى السياسية لإنهائها".وأكد اللقاء، وفق البيان، أن "هذه الأزمة قابلة للحل وليست استثناء عن أزمات سابقة مرَّ بها العراق، إذا تحلى الجميع بثقافة التنازل للعراق وتغليب المصلحة العامة والالتقاء مع الآخرين في المنتصف، كما شدد اللقاء على ضرورة حفظ توازنات البلد وفي جميع الساحات".ودعا اللقاء، إلى "إنصاف المعترضين عبر النظر بجدية للطعون والشكاوى من قبل المحكمة الاتحادية، والتأكيد على أهمية أن تلبي الحكومة القادمة تطلعات المواطنين، وأن تضطلع بحلحلة التراكمات التي باتت عبئاً كبيراً على النظام السياسي".