واشنطن تؤكد التزامها بمخرجات "الإطار الاستراتيجي" مع بغداد

وقال مكتب الاعرجي في بيان، إن "مستشار الأمن القومي استقبل، بمكتبه اليوم الأحد، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط و شمال افريقيا، بريت ماكغورك، والوفد المرافق له، بحضور السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر".وشهد اللقاء بحسب البيان "استعراض الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة، وبحث آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.".وأكد ماكغورك "التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمخرجات الإطار الإستراتيجي مع العراق"، مشيرا إلى أن بلاده "وحسب الاتفاق، لن تستخدم سماء العراق وأرضه ومياهه منطلقا للاعتداء على دول مجاورة له"، مجددا "التأكيد على دعم بلاده لتقوية القدرات العراقية في مواجهة الإرهاب".وأشار إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية لاتشكل أي تهديد على أي دولة"، مؤكداً أن "العدو المشترك هو تنظيم داعش الإرهابي، لافتا إلى أن "مصلحة الولايات المتحدة الإستراتيجية تكمن في حكومة عراقية قوية ذات سيادة وعراق قوي".من جانبه أشار الأعرجي، إلى أن "الحوار مع الآخرين مهم، الحكومة العراقية تعمل مع الجميع"، مؤكدا أن "التهدئة تصب في مصلحة البلد، وأن العراق يسعى لتجاوز المرحلة والانطلاق نحو ترسيخ أمنه واستقراره وتعزيز قدراته في المجالات كافة".