بدء جلسة المحكمة الاتحادية للنظر بالطعون المقدمة على نتائج الانتخابات - عاجل

أفاد مصدر سياسي، اليوم الأثنين، ببدء جلسة المحكمة الاتحادية للنظر بالطعون المقدمة على نتائج الانتخابات

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "القضاة وصلوا إلى قاعة الجلسة استعدادا للبت بقرارها في الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات.