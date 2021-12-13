الحكيم يستقبل زيباري ويوجه رسالة إلى المحكمة الاتحادية - عاجل

وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الحكيم تداول مع زيباري تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة ونتائج الإنتخابات الأخيرة وما سببته من إرباك نتيجة إنعدام التوازن في أغلب الساحات الوطنية، فضلا عن مناقشة الإستحقاقات والتحديات التي تواجه العراق في المرحلة القادمة".ودعا الحكيم بحسب البيان، إلى "النظر بالطعون والشكاوى من قبل المحكمة الإتحادية، إذ أنه يصب في مصلحة المعترضين و الفائزين فكلما كان النظر بالطعون جديا وشفافا كلما عزز مكانة الفائزين من جميع الكتل السياسية، مبينا أهمية المرحلة القادمة وصعوبتها، فيما ذكر بتحذيره من هذه المرحلة قبل الإنتخابات إذا ما خرجت بمعادلة غير متوازنة، فيما حمل الجميع مسؤولية التنازل للمصلحة الوطنية العليا للبلاد التي تصب في خانة الجميع".وأضاف، أن "الحكومة القادمة تنتظرها الكثير من المهام الجسام على المستوى الخدمي والإقتصادي والاجتماعي و السياسي لذا لابد من تشكيل حكومة تستند إلى معادلة ثابتة ورصينة قادرة على تحقيق التوازن التنفيذي والتشريعي".