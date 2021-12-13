تحالف تقدم يعقد اجتماعاً ويتخذ قرارات عدة

وقال التحالف في بيان، إن "قيادة تحالف تقدم عقدت، اليوم الاثنين، اجتماعاً لبحث رؤية التحالف خلال المرحلة المقبلة وآخر مستجدات العملية السياسية في البلاد".وكانت أبرز مقررات الاجتماع بحسب البيان أن "يَعدَّ التحالف ورقةً سياسيةً تُعرض على الشركاء السياسيين وتتضمن رؤية التحالف وأفكاره في إدارة الدولة، والتي تنعكس نتائجها إيجاباً على المواطن العراقي وأطياف الشعب عموماً، وعلى المناطق المحررة التي عانت كثيراً في عدة ملفات خلال المراحل السابقة".وشدَّد المجتمعون على "الدعوة للالتزام بالتوقيتات الدستورية ابتداءً من مصادقة نتائج الانتخابات ومروراً بانعقاد المجلس بدورته الخامسة وتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات المواطنين، فضلاً عن التأكيد على أن أي تأخيرٍ في هذه التوقيتات سينعكس سلبا على العملية السياسية والشارع العراقي، ويفرِّغ الانتخابات المبكرة من مضمونها، والتي كان قد طالب بها الشعب".