المالكي يحدد طريقة الخروج من ازمة نتائج الانتخابات - عاجل

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، الى النظر بجدية وموضوعية للشكاوى والطعون المقدمة أمام المحكمة الاتحادية قبل المصادقة على نتائج الإنتخابات.

وقال المكتب الاعلامي لنوري المالكي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المالكي استقبل بمكتبه اليوم وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري وتم التداول في تطورات المشهد السياسي والامني في البلاد، فضلا عن تداعيات ازمة نتائج الانتخابات والمشاكل التي رافقتها".

وبحسب البيان، اكد المالكي "على اهمية التوافق الوطني باعتباره المخرج للازمة الراهنة، مشددا على تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، والعمل على تنسيق المواقف استعدادا لاستحقاقات المرحلة القادمة.

ودعا رئيس ائتلاف دولة القانون الى النظر بجدية و موضوعية للشكاوى والطعون المقدمة أمام المحكمة الاتحادية قبل المصادقة على نتائج الإنتخابات.

من جانبه اثنى هوشيار زيباري على مواقف السيد رئيس ائتلاف دولة القانون، في تقريب وجهات النظر والعمل خدمة للعراق والعراقيين"، مؤكداً أن رؤية الحزب الديمقراطي الكردستاني تسير في ذات الاتجاه داعيا الى مواصلة الحوارات لايجاد حلول تنهي حالة الانسداد السياسي الحاصل".