المالكي وحمودي يلتقيان الخنجر لترتيب التحالفات الجديدة

وقال مصدر مطلع، في حديث لـ السومرية نيوز، إن المالكي ووفد من الاطار التنسيقي ضم الشيخ همام حمودي وفالح الفياض ناقش مسألة ترتيب التحالفات الجديدة مع الخنجر.وأكد الجانبان، بحسب المصدر، "أهمية مواصلة التفاهمات السياسية من أجل متطلبات المرحلة المقبلة، والعمل بما يسهم في استقرار البلاد من خلال المشاركة الفعَّالة في الحكومة المقبلة والبرلمان وايجاد تنسيق عالي بين السلطات؛ لضمان تحقيق الاستقرار والنهوض بالوضع الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين العراقيين".