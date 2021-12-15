"تحالف من أجل الشعب" لـ السومرية: لن نشترك في الحكومة التوافقية والأغلبية

وقال التحالف لـ السومرية نيوز، "لن نشترك حتى في حكومة الاغلبية الوطنية، وجميع الحكومات هي محاصصة سياسية أن كانت أغلبية أو توافقية".وأضاف، أن "عدد المنضمين للتحالف حالياً 18 شخصاً، ومن المؤمل أن ينضم عشرة آخرين في وقت لاحق ليصل العدد إلى 28 شخصاً".وفيما أشار التحالف إلى "رفض جميع المناصب الحكومية المقبلة، وأنه ماضٍ صوب معارضة نيابية"، شدد على أنه سيعمل "بكل جهد كمعارضة داخل قبة البرلمان".ولفت التحالف، إلى أن من أولوياته "فتح كل الملفات التي تخص قتلة تظاهرات تشرين والجهات التي تقف خلفها".والتحالف الذي حمل اسم "من أجل الشعب" يضم الجيل الجديد، وحركة امتداد، ومن المؤم إنضمام عدداً من المستقلين في وقت لاحق.