العراق والهند يبحثان التوأمة بين الجامعات وتبادل المنح الدراسية

وقالت التعليم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن عبد الصاحب "استقبل سفير الهند لدى بغداد براشانت بيساي وبحثا آفاق التعاون العلمي المشترك بين البلدين الصديقين".وأعرب وزير التعليم، عن "تطلع المؤسسات الأكاديمية العراقية الى تطوير مستوى التعاون وتبادل البرامج مع الجامعات الهندية العريقة ذات الحضور العالمي في المحافل الدولية، مؤكداً أهمية صياغة الاتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم وآليات التنسيق بين الجانبين في مجالات التوأمة بين الجامعات والإشراف المشترك وتنظيم برامج المنح الدراسية المتبادلة وتعزيز التعاون العلمي في المجالات الصحية والطبية والتقنية، مشيرا الى استعداد الجامعات العراقية لتقديم منح دراسية في الدراسات الأولية والعليا بنفس العدد الممنوح الى العراق من الجانب الهندي".بدوره، رحب السفير "بالمقترحات والرؤى والاستراتيجية التي تعمل على تطويرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، مؤكدا إمكانية تطوير مسارات التبادل الثقافي ولاسيما ما يتعلق بالمنح الدراسية المقدمة الى الطلبة العراقيين".