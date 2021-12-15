الزبيدي بشأن دولة القانون وسائرون: المشاكل عميقة بينهما

اعتبر الأمين العام لحركة إنجاز باقر جبر الزبيدي، الأربعاء، أن المشاكل عميقة بين ائتلاف دولة القانون وتحالف سائرون، وفيما أكد أن العملية السياسية تتجه نحو المجهول، دعا الحكومة الى حماية المناطق "المتنازع عليها".





ولفت الزبيدي الى أن "توريط المحكمة الاتحادية لقضية سياسية صعب جداً"، مشيراً الى أن "العملية السياسية تتجه باتجاه مجهول".



وبشأن سعر صرف الدولار، وصف الزبيدي تخفيض سعر الصرف بـ"الخطوة غير الموفقة"، مضيفاً أن "رصيد البنك المركزي والمبيعات ليس بحاجة لهذه الخطوة وبسهولة ممكن اعادة سعر صرف الدولار وربما خلال اسبوع". وقال الزبيدي خلال برنامج "علناً" الذي تبثه السومرية، إن "المشاكل عميقة وخصوصاً بين دولة القانون وسائرون ويجب أن يذهب كل طرف لتوحيد موقفهم"، مؤكداً "صعوبة توحيد البيت الشيعي لان الجرح عميق وهناك بون شاسع بين الاطار والتيار".ولفت الزبيدي الى أن "توريط المحكمة الاتحادية لقضية سياسية صعب جداً"، مشيراً الى أن "العملية السياسية تتجه باتجاه مجهول".وبشأن سعر صرف الدولار، وصف الزبيدي تخفيض سعر الصرف بـ"الخطوة غير الموفقة"، مضيفاً أن "رصيد البنك المركزي والمبيعات ليس بحاجة لهذه الخطوة وبسهولة ممكن اعادة سعر صرف الدولار وربما خلال اسبوع".

الى ذلك اعتبر الزبيدي إن "القانون الانتخابي هو أسوأ قانون"، معتبراً أنه "اذا وافق الاكراد والسنة فالاطار قادر على تشكيل الحكومة عمرها من 6 اشهر الى سنة".

وفي شأن آخر، قال الزبيدي إن "الكرد ذاهبين الى المناطق المتنازع عليها وهناك مع الحكومة من تماهى معهم"، داعياً الحكومة الى "حماية المناطق المتنازع عليها".

وفي الشأن الأمني، أكد الزبيدي أن "الامريكان يمتلكون معلومات عن حيتان الفساد"، مستدركاً بالقول "لكنهم يستخدموها ورق ضغط ضدهم".



