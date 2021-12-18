الصدر يدعو الحكومة للتحقيق بشبهات فساد مع هذه الأسماء

وقال مكتب الصدر في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تجسيداً لمشروع الإصلاح الذي يرعاه السيد مقتدى الصدر، ومحاربة لآفة الفساد التي تنخر بالبلد، دعا الصدر الحكومة لفتح تحقيق عادل وشفاف حول وجود شبهات فساد ترتبط بالأشخاص (احمد الياسري، أمير عبد عون، علي الزبيدي) والتأكد من صحتها".وشدد الصدر على "التعامل بشدة مع كل من تسول له نفسه استغلال أسم آل الصدر في عموم العراق، وإنزال اشد العقوبات بحقهم".أدناه الوثيقة: