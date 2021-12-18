بوساطة عراقية.. تفاهم سعودي إيراني لإجلاء سفير طهران لدى صنعاء

وكتب على "تويتر": "تفاهم إيراني سعودي عبر بغداد تم بموجبه نقل السفير الإيراني بصنعاء على متن طائرة عراقية وذلك لظروفه الصحية".وأضاف: "ما يرد في وسائل الإعلام من روايات وتكهنات فهي عارية عن الصحة".من جهته، أكد القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي، أن "التحالف العربي بقيادة السعودية سمح بمغادرة سفير طهران لدى حكومة الحوثيين حسن إيرلو عبر مطار صنعاء".وكتب على "تويتر": "دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه سمحت بخروج السفير الإيراني من مطار صنعاء مع أنهم يزعمون حربها".وأشار إلى أن "دول التحالف العربي تمنع سفر اليمنيين وعلى رأسهم المرضى ذوي الحالات الإنسانية وتزعم أنها تحمي اليمنيين.. إنها رسالة لكل يمني، تفضح مبررات استمرار العدوان والحصار الأمريكي البريطاني السعودي".