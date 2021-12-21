التيار الصدري يبحث مع سفير روسيا توسيع أطر التفاهمات الثنائية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن المطيري "استقبل اليوم السفير الروسي لدى العراق ايلبروس كوتراشيف في مقر الهيئة بالعاصمة بغداد".وأعرب المطيري، وفق البيان، عن أمله "في تطوير فرص التعاون المشترك وفسح الطريق أمام المزيد من التنسيق وبما يلبي طموح الشعبين الصديقين".وناقش الطرفان، "سبل الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين ، وتطرقا إلى أهمية توسيع أطر التفاهمات الثنائية وعلى كل الصعد".من جانبه، أبدى السفير الروسي "استعداد بلاده للوقوف إلى جنب العراق ودعمه ومساندته بالمجالات كافة".