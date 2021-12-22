تأجيل جلسة المحكمة الاتحادية الخاصة بالغاء نتائج الانتخابات - عاجل

وقال مراسلنا: إن "المحكمة الاتحادية قررت تأجيل جلسة الطعن بالانتخابات إلى 26 من الشهر الجاري لإصدار قرار في الدعوى".وفي وقت سابق من اليوم، عقدت المحكمة الاتحادية جلستها الخاصة بالنظر في الدعاوى المقدمة بشأن الغاء نتائج الانتخابات.وقدم رئيس تحالف الفتح، أدلة جديدة على "تزوير" الانتخابات مطالبا باعادة العد والفرز اليدوي في أربع دوائر انتخابية، قبل ان يتم تأجيل الجلسة الخاصة بهذه الدعاوى إلى السادس والعشرين من الشهر الجاري.