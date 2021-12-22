الإطار يكشف الملفات التي سيناقشها في أربيل.. ماذا عن لقاء الصدر؟ - عاجل

وقال الفتلاوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "زيارة وفد الإطار إلى أربيل تأتي ضمن سياق المباحثات حول تشكيل الحكومة، ورداً للزيارة التي قام بها الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري إلى الاطار التنسيقي".في 14 كانون الأول، استقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري في مكتبه بالعاصمة بغداد، بحضور عدد من قيادات تحالف الفتح، حيث تم التباحث حول آلية تجاوز الأزمة السياسية التي تواجه البلاد والخروج من الانسداد السياسي لتحقيق تطلعات الشعب العراقي بكل اطيافه، بحسب بيان لمكتب العامري.وعن أهم الملفات التي سيناقشها وفد الإطار الذي وصل أربيل قبل قليل، أشار الفتلاوي إلى، أن "المباحثات ستكون معمقة مع الكرد حول تشكيل الحكومة والكتلة الأكبر والرئاسات الثلاث"، مبيناً أن "رأي الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني هو عدم التجديد لبرهم صالح في رئاسة الجمهورية".واعتبر هذه الزيارة بأنها ستكون "بداية لمباحثات معمقة مع الكتل السياسية"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد زيارة أعضاء من الإطار التنسيقي إلى الحنانة للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".وفي 2 كانون الأول، عقد الإطار التنسيقي أول اجتماع مع الصدر؛ لبحث خيارات ما بعد الانتخابات وسبل لملمة البيت الشيعي، قبيل تشكيل الحكومة المقبلة.وفيما يتعلق بتأجيل زيارة الإطار التنسيقي إلى الحنانة، بين الفتلاوي أن "عدم حسم ملف الطعون الانتخابية من قبل المحكمة الاتحادية كان السبب الأبرز للتأجيل".وتوقع عضو الإطار التنسيقي، أن "تحسم المحكمة الاتحادية ملف الطعون والمصادقة على نتائج الانتخابات الأسبوع المقبل"، موضحاً أن "الحوارات السياسية بين الكتل ستكثف في الأسبوع المقبل أو بعد عطلة رأس السنة الميلادية".وعقدت المحكمة الاتحادية، اليوم الاربعاء، الجلسة الخاصة للنظر بالطعون في نتائج الانتخابات، ثم أرجات إلى يوم 26 من الشهر الجاري.