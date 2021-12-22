العبودي لـ"علنا": نملك 72 مقعداً ومنفتحون على التيار الصدري والكتل السياسية الأخرى

وقال العبودي لبرنامج "علنا" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "الحكومة التوافقية هي الحل الأفضل للمرحلة الحالية"، معقداً أن "الحكومة لا تكون قوية دون التيار الصدري أو الإطار التنسيقي".وأضاف، أن "الإطار التنسيقي سيكون بابه مفتوح دائماً لآخر لحظة من الحوارات مع السيد مقتدى الصدر"، مبيناً أنه "حال لم يصل الإطار إلى اتفاق مع التيار حول تشكيل الحكومة، فسيشكل أحدهم الكتلة الأكبر مع كتل أخرى".وأوضح، أن "الإطار التنسيقي يمتلك اثنين وسبعين مقعدا برلمانيا وهو قادر على تشكيل الحكومة، مشدداً على انفتاح الإطار على الكتلة الصدرية والكتل السياسية الأخرى".في سياق الطعون الانتخابية، أكد العبودي، أن "سبب تأجيل المحكمة الاتحادية جلسة اليوم الى مطلع الاسبوع المقبل هو الأدلة الجديدة التي قدمها زعيم تحالف الفتح هادي العامري الى المحكمة والتي تتعلق بتقرير الشركة الألمانية".