محافظ ذي قار يقدم استقالته- عاجل

قدم محافظ ذي قار احمد الخفاجي، استقالته الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الناطق الرسمي باسم محافظ ذي قار في بيان، "لقد أقدم المحافظ احمد غني الخفاجي على تقديم استقالته من المنصب، الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حرصاً منه على المصلحة العامة، وتقديماً للأمن والاستقرار وحفظ مصالح مواطني هذه المحافظة العزيزة".

وأضاف "واذ يقدم المحافظ اعتذاره الخاص لابناء ذي قار كافة عن اي تقصير، فأنه يرجو لهم ولجميع ابناء شعبنا العراقي الكريم الحياة الهانئة والمستقرة دائما".

وتظاهر العشرات من ابناء مدينة الناصرية، امس الأربعاء، وسط المدينة للمطالبة باسقاط دعاوى قضائية ضدهم.

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس الاربعاء، بمعالجة ثلاثة متظاهرين في مركز مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.