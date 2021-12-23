"سنكشف أسباب الاستقالة".. بيان هام من المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار – عاجل

كشف المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار احمد الخفاجي، اليوم الخميس، عن قرب عقد مؤتمرا صحفيا للمحافظ لبيان اسباب وتفاصيل استقالته من منصبه.وذكر المكتب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي اقدم على تقديم استقالته من المنصب، الى دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حرصاً منه على المصلحة العامة، وتقديماً للأمن والاستقرار وحفظ مصالح مواطني هذه المحافظة العزيزة".وتابع، "واذا يقدم المحافظ اعتذاره الخاص لابناء ذي قار كافة عن اي تقصير، فأنه يرجو لهم ولجميع ابناء شعبنا العراقي الكريم الحياة الهانئة والمستقرة دائما".وأشار البيان إلى إن "المحافظ سيعقد مؤتمراً صحفياً غداً الخميس لبيان اسباب وتفاصيل الاستقالة".