تشاهدون في نشرة السومرية.. افتتاح زقاق المتنبي وخريطة التحالفات واستقالات المحافظين

= الكاظمي يدعو الفرقاء السياسيين للتفكير بالمصلحة الوطنية, ويعد الحوار تحت السلاح والابتزاز غير مقبول.= خريطة التحالفات يكتنفها الغموض،، قوى الإطار تهدد بمقاطعة العملية السياسية،، والعزم وتقدم يتصارعان على رئاسة البرلمان.= تحذيرات من تكرار سيناريو استقالات المحافظين.. ودولة القانون يعدها وسيلة ضغط على الكتل المعترضة.= في حصيلة صادمة.. اكثر من سبعمئة وسبعين حالة انتحار خلال العام الحالي،، والداخلية تشخص الاسباب.