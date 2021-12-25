تشاهدون في نشرة السومرية.. افتتاح زقاق المتنبي وخريطة التحالفات واستقالات المحافظين

= في كرنفال شعبي.. امانة بغداد تفتتح زقاق المتنبي بحلته الجديدة.. تزامنا مع اعياد الميلاد.
= الكاظمي يدعو الفرقاء السياسيين للتفكير بالمصلحة الوطنية, ويعد الحوار تحت السلاح والابتزاز غير مقبول.
= خريطة التحالفات يكتنفها الغموض،، قوى الإطار تهدد بمقاطعة العملية السياسية،، والعزم وتقدم يتصارعان على رئاسة البرلمان.
= تحذيرات من تكرار سيناريو استقالات المحافظين.. ودولة القانون يعدها وسيلة ضغط على الكتل المعترضة.
= في حصيلة صادمة.. اكثر من سبعمئة وسبعين حالة انتحار خلال العام الحالي،، والداخلية تشخص الاسباب.