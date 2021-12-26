"إشراقة كانون" تعلن عن مبادرة وطنية

أعلنت كتلة إشراقة كانون، اليوم الاحد، عن مبادرة وطنية لـ"فصم عرى المحاصصة واتفاقات الغرف الموصدة التي يراد لها أن تجر العراق نحو الهاوية".





أدناه نص المبادرة: