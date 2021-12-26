العزم يوضح حقيقة اجتماعات الخارج لاختيار رئيس برلمان العراق

وقال مصدر مطلع في العزم، لـ السومرية نيوز، إن "نحن في عزم قياديين واعضاء فائزين نؤكد ان البيت السني ورئاسة مجلس النواب هي خيار وطني في الدرجة الاولى كما هو سائر الرئاسات ، وان اي تدخل خارجي بدعم اي اسم لهذا المنصب او غيره مرفوض من قبلنا ومن قبل سائر قوى الفضاء الوطني".وأكد، أن "الدعم الخارجي لاي اسم انما يُضعف حضوضه ويضعه في دائرة الشك والريبة"، مشدداً على المضي "في مشروعنا الذي وعدنا به الناخبين".