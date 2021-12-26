مرشحة فائزة عن صلاح الدين تهاجم الإدارة المحلية: لا خدمات ولا إعمار

حملت المرشحة الفائزة عن محافظة صلاح الدين، هند محمد صالح، اليوم الأحد، الإدارة المحلية في المحافظة مسؤولية تردي الخدمات وتفشي الفساد، فيما شخصت عدة نقاط زادت من معاناة المواطنين هناك.



وقالت صالح في حديث لـ السومرية نيوز، أن "الوضع الخدمي في المحافظة يعاني من تردي وهذا ملموس من كافة المواطنين، بكافة الملفات، فمثلاً اليوم لدينا أزمة وقود حادة، وقلة في تجهيز الطاقة الكهربائية، وعدم وجود مناطق للطمر الصحي بشكل منظم".

وأكدت، أن "سوء الإدارة المحلية سبب هذا التردي في صلاح الدين"، داعية إلى "ضرورة أن يكون هناك واقع خدمي جيد للمناطق والاقضية وبشكل متساوي بين قضاء وآخر".

ولفتت إلى أن "الكثير من الاقضية سجلت "منكوبة"، مضيفة "لغاية هذه اللحظة لم نشاهد اعمارا حقيقيا وملموسا في صلاح الدين".