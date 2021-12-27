المالكي يدعو إلى عدم قبول استقالة أي مسؤول إلا بهذه الحالة - عاجل

وقال المالكي في تدوينة على "تويتر" تابعتها السومرية نيوز، "سؤال للأطراف جميعا الا يعلم المحافظون انهم يرتبطون برئيس الوزراء؟ ، والا يعلم مديرو الدوائر انهم يرتبطون بالمحافظين ولا يحق لهم او للمحافظين الاستجابة لاي طلب ويقدمون استقالتهم!!، والا يعلم رئيس الوزراء انه المسؤول الاول عن المحافظين ورؤساء الدوائر وعليه ان يحميهم من التجاوز عليهم؟، والا تعلم القوى السياسية ألّا حق لهم على اكراه المسؤولين على الاستقاله بالقوة؟".وتابع، "لكي لا تشيع الفوضى الادارية، على الأطراف جميعا الالتزام بالسياقات القانونية والادارية وألّا تقبل استقالة اي مسؤول الا على وفق القانون النافذ".