الجابري: وزارة الثقافة تمرّ حالياً بأسوأ مرحلة

وقال الجابري خلال حديثه لبرنامج "خارج الصندوق" الذي تبثه السومرية، إن "السياسيين تعاملوا مع الوسط الثقافي بنوع من الامتهان وينظرون لها نظرة دونية"، معتبراً أن "الكتل السياسية تحتقر الثقافة ولا تمتلك مشروعا سياسيا".وأضاف أن "العراقي مثقف بالطبع واذا غابت الثقافة غابت السياسة"، مشيراً الى أن "السياحة لو تقدم لها مشاريع استثمارية وخطط ليكون العراق اكبر مرجع سياحي في العالم لانه يمثل كل المكونات البشرية تاريخها في العراق".ولفت الجابري الى أن "وزارة الثقافة تمر حالياً بأسوأ مرحلة والوزير حسن ناظم اخرج كفاءات منهم مدراء"، كاشفاً أن "الوزير لديه مشكلات في الترقية العلمية".وتابع أنه "المفروض من وزارة الثقافة هي الحاضة لكل الحركات الثقافية لكنها لم تقم بدورها"، لافتاً الى أن "العراق يعد بكامله قطعة ثرية وقادر على ادارة نفسه بنفسه".