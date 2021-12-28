الأول من نوعه.. لقاء يجمع الكلداني مع باسيل تحضيرًا لتفاهم مشرقي

وقال المكتب الاعلامي للكلداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في إطار جولة الوفد السياسي لحركة بابليون العراقية برئاسة أمينها العام ريان الكلداني، وبعد زيارة كل من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتحت عنوان المبادرة المشرقية التي اعلنها الكلداني من صرح بكركي، توجه الوفد السياسي للحركة وكتلة بابليون الفائزة في الاستحقاق الانتخابي البرلماني العراقي الى مقر وزير الخارجية السابق، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل".وأضاف، ان "اللقاء هو الأول من نوعه، وقد اتخذ طابع تعارف وعنونة ورشة عمل مستقبلية على كافة الأصعدة وتبادل في التجربة الحزبية والسياسية حيث تم التباحث في الاوضاع السياسية الداخلية لكل من العراق ولبنان. جرى النقاش حول تفاصيل الاحلاف السياسية والمخاوف والهواجس المشتركة بين الكتلتين النيابيتين. عرض الكلداني مع باسيل، اعداد المسيحيين في العراق وأحوالهم ومواجهتهم خلال السنوات الماضية في سهل نينوى".بدوره، شارك الوزير باسيل مع الوفد تفاصيل زيارته الى نينوى والعراق اثناء المواجهات ودوره من موقعه الوزاري يومها.وبحسب البيان "واذ ان الوضع السياسي والحزبي استحوذ على اللقاء لكن المدماك الاساسي للتعاون هو الاقتصاد، حيث اتفق الطرفان على ان المشرقية عمادها الانتاج المشترك، والحياة المشتركة وفي هذا الاطار تم التطرق الى امكانيات التبادل على صعيد الخبرات والتجارة والعلم بين البلدين في المستقبل، والدور الذي يمكن ان تلعبه وحدة الكتلتين لهذا الغرض".وتابع، "بالعودة الى هدف اللقاء الاساسي، وهو وضع حجر اساس نحو التعاون المشرقي المسيحي، اعرب الوزير باسيل عن ترحيبه الدائم وخلفيته المشرقية الاساسية حيث وضع الوفد العراقي بصورة المؤتمرات السابقة التي عقدها الرئيس عون والتيار الوطني الحر".وزاد البيان، "كما توسع البحث ليشمل الارقام والناتج المحلي للبلدان المشرقية والامكانيات المتاحة اذا تم توحيد الجهود والاسواق".بدوره شدد الكلداني على "الرسالة التي حملها طيلة جولته وهي ضرورة الوحدة المسيحية، والارتباط للصمود والبقاء وبناء علاقات نديّة مع الامم المحيطة".