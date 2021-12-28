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الإطار التنسيقي يوجه رسالة إلى المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات

سياسة

2021-12-28 | 11:00
الإطار التنسيقي يوجه رسالة إلى المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات
6,528 مشاهدة

دعا الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، جمهوره المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات بالعودة إلى منازلهم، فيما عد قرار المحكمة الاتحادية حول ضرورة اجراء تداخل تشريعي لتعديل القانون الانتخابي بأنه دليلاً على التلاعب الالكتروني.

وقال الإطار في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "يتقدم بالشكر والتقدير الى المتظاهرين السلميين الذين صمدوا رغم النار والشهداء والجرحى والمعاناة وان سلميتهم رسخت في الضمير الشعبي هذه المظلومية واكدت التلاعب في نتائج الانتخابات"، مشيراً إلى أن "القانون الانتخابي لم يكن منصفا وان صبركم مايزيد على ٧٠ يوما هو الذي دفع المحكمة مع كل الضغوط التي مورست عليها الى عدم تجاوز ماحصل من تلاعب وما قرار المحكمة الاتحادية حول ضرورة اجراء تداخل تشريعي لتعديل القانون والغاء العد والفرز الالكتروني الا دليل على صدق دعواكم حول التلاعب الالكتروني بالانتخابات".

وأضاف، أن "ما اعلنته المحكمة من مخالفة المفوضية للقانون في اعلان النتائج جزئياً وغيرها الكثير مما ورد في نص القرار وبعد قرار المحكمة بمصادقة النتائج رغم ماشابها من خلل واضح والتزاما منا بقرار القضاء العراقي نتقدم بالشكر الجزيل لاخوتنا المتظاهرين الذين صمدوا ودافعوا عن حقوقهم ونعدهم اننا سندافع عن حقوقكم وسنكون اوفياء لها وسنتابع مع القضاء بكل جدية الاعتداء الذي وقع عليكم واوقع شهداء وجرحى في صفوفكم وان كل حقوقكم وماتطالبون به من امور الصالح العام قد ضمنت في مبادرة الاطار التنسيقي وسنتابع تطبيقها في الايام القادمة، فان وفقنا لذلك سنكون واياكم في ميدان التطبيق والمتابعة وان لم نوفق لذلك سنعيد الحق لكم في التظاهر وسندعمكم ونقف معكم".

وطالب الإطار، جماهيره "بالعودة الى بيوتكم ومصالحكم، داعياً اللجنة المشرفة على التظاهرات الى التعامل بايجابية مع دعوة الاطار التنسيقي و إتخاذ قرار بسحب المتظاهرين وشكرهم على جهودهم وسنبقى واياكم نعمل بكل جهدنا من اجل خدمة العراق والدفاع عنه".
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