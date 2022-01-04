الحلبوسي يصل إلى الحنانة - عاجل

وصل رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، إلى الحنانة بمحافظة النجف الأشرف.

وقال مراسلنا: ان "الحلبوسي وصل الحنانة اليوم، للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".



وأضاف، أن "الحلبوسي سيبحث مع الصدر تشكيل الحكومة المقبلة".