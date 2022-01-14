الصدر يحدد آلية اختيار مدراء المكاتب لأعضاء الكتلة الصدرية (وثيقة)

حدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، آلية اختيار مدراء المكاتب لأعضاء الكتلة الصدرية، فيما نصح القواعد الشعبية بعدم الاحتكاك بالنواب والتحلي بالصبر للاستمرار بإكمال المشروع الإصلاحي.

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